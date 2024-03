Suurim kattuvus on seotud eelkõige plaaniga teha Tallinnas linnaametite ja -ettevõtete revisjon. Teiseks on selge arusaam, et tuleb tõmmata kriips peale linnameediale, mis töötab eeskätt propaganda ja võimulolijate reklaamimise eesmärkidel. On kõlanud, et tuleks keskenduda samuti eestikeelse hariduse, ühistranspordi ja linnaruumi teemadele. Linnaelanike huvides on see, et uus võimuliit keskenduks nende plaanide elluviimisele, mille osas valitseb suures pildis üksmeel.