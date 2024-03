HELE EVERAUS ⟩ Eluõhtul on lähedaste tugi professionaalide omast tähtsamgi

Elu lõpp on loomulik elukaare osa, ent surmaga tegelemine on nihkunud perekonna keskelt meditsiiniasutuste rüppe, ilma et surijate endi käest oleks küsitud, kirjutab onkoloog, Tartu Ülikooli emeriitprofessor ja Tartu Ülikooli kliinikumi konsultantarst Hele Everaus.