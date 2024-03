KARL KÄSNAPUU ⟩ Tähenduslik elu saab alguse oma surelikkuse teadvustamisest

Kuueteistkümnenda sajandi prantsuse filosoof Michel de Montaigne kirjutab oma kuulsates esseedes, et «harjutada ennast surmaga tähendab harjutada ennast vabadusega. Inimene, kes on õppinud, kuidas surra, on unustanud, kuidas olla ori.» Tegemist on vaimse tarkusega, milleni jõuab see, kes on võtnud eesmärgiks inimeseks olemise saladusi läbi tunnetada, nagu Montaigne seda tegi.