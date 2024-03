MARTIN PENT ⟩ Surmast rääkimisele tuleb elu sisse puhuda

Vananeva ühiskonna halastamatu kaasnähe on see, et üha väiksemaarvulisem noor põlvkond peab toime tulema üha suureneva hulga seeniorite elust lahkumise haldamisega. Meil ei ole muud valikut, kui ka rasketest teemadest lõpuks ausalt rääkida, kirjutab toimetaja Martin Pent.