ALAR KILP ⟩ Ansipita Reformierakond Euroopa Parlamendi valimisi ei võida

Alates 2004. aastast on Reformierakond kahel korral (2014 ja 2019) võitnud Euroopa Parlamendi valimised. Just neil kordadel on olnud Reformierakonna esinumber ja suurim häältemagnet Andrus Ansip, kes 2014. aastal sai ka üldarvestuses enim hääli, 2019. aastal jäi teiseks Marina Kaljuranna (SDE) järel.