PHILIPPE JOURDAN ⟩ Maailma agoonia

Jeesuse Kristuse agoonia on mineviku sündmus ning nagu kõik mineviku sündmused, on see seotud ühe konkreetse hetkega ja ühe kohaga siin maailmas. Kuid samas see ajalooline sündmus oma tähendusega ületab kõiki hetki ja kõiki kohti – see muutub universaalseks ning kestab kuni maailma lõpuni, sest väljendab inimese loomust ja maailma reaalsust algusest peale.

Jah, nii maailm kui ka inimene on habras, piiratud, muutlik, ühesõnaga surelik. See mõte võib tunduda sünge, meeleheitlik, aga täna, kui rahvad võitlevad üksteise vastu, kus tundub õige ja õiglane, et kõige tugevam võitleks ja võidaks kõige nõrgemat, ja just sellepärast, et nõrgem on nõrgem, justnagu nõrkus oleks Jumala või saatuse karistus ja needus, mida keegi ei saa lunastada ega parandada. Tundub, nagu see sama agoonia on meie ühenduseks saanud.