VLADIMIR JUŠKIN ⟩ Kosmosesõja strateegilised orbiidid

Olles veendunud, et esimese Maa tehiskaaslase 1,3 tonni kaaluva kosmoselabori versiooni (Objekt D) valmistamise tähtajad on umbe jooksnud, tuli ballistiliste rakettide peakonstruktor Sergei Koroljov 1957. aasta alguses valitsusse ettepanekuga: «On teateid, et seoses rahvusvahelise geofüüsika aastaga kavatseb USA 1958. aastal üles lennutada Maa tehiskaaslase. Meil on oht jääda teiseks. Teen ettepaneku, et keerulise labori Objekt D asemel saadaksime kosmosesse kõige lihtsama satelliidi.»