JUHTKIRI ⟩ Toiduahela lõpp

Ent kuskilt peab alustama ja on selge, et Keskerakonna võimumonopol pealinnas tulnuks murda juba ammu. Keskerakond on hoidnud Tallinnas linnapea kohta ja sisulist ainuvõimu ligemale 20 aastat – 2005. aastast. 2021. aasta kohalike valimistega lisandusid pealinna valitsuskoalitsiooni küll sotsid, kuid põhimõtteliselt hoiab Tallinnas tüüri jätkuvalt Kõlvarti juhitav Keskerakond.

Sotsid otsustasid esmaspäeva õhtul, et liituvad Kõlvarti umbusaldamisega. Sotsid on praegu ainus erakond Eestis, mis on nii valitsuse kui ka pealinna võimukoalitsioonis. Keskerakonna kõrvaldamine Tallinna võimutüürilt kaotaks ühtlasi ka sotside unikaalse positsiooni, sest Tallinna uus võimukoalitsioon eeldab vähemalt mõnda sama koalitsioonipartnerit kui valitsuses.

Sotside otsus ühineda Kõlvarti umbusaldusega ei pruukinud tulla kergelt, aga ilmselt polnud neil ka alternatiive. Keskerakond on lagunemise äärel ja pole poliitiliselt väga tark siduda end uppuva erakonnaga. Jääb muidugi küsida, kuidas hakkavad jaotuma kohad ja ametid uues võimukoalitsioonis ja kellest võiks saada Tallinna uus meer.

20 aastat sisulist ainuvõimu pealinnas, mis on ühtlasi Eesti majanduslikult kõige tugevam ja rahakam omavalitsus, on endaga kaasa toonud ettenägematu munitsipaalse toiduahela tekke ja koos sellega hiiglasliku korruptsiooni.