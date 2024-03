ERKKI KOORT ⟩ Venemaa eriteenistused kukkusid läbi, aga see ei häiri venelasi

Venemaa tegeleb juba kaks aastat Ukraina täiemahulise ründamisega ning seetõttu on jätnud enesele pehme kõhualuse. Arvestades, kui palju Ukraina luurel on õnnestunud rünnata sihtmärke Venemaal, on see üllatav. Sõdiva riigina pidanuks sellised juhtumid olema välistatud, kuid siin läks Moskoovia oma retoorilisest heitest ise selili.