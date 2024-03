Me nägime pilte sõjaõudustest, kuulsime reportaaže kohapealt ning õige pea jõudsid põgenikud ka Eestisse. Igal võimalusel avasime Youtube’i kanaleid, kus rääkisid ukraina ja lääne ajakirjanikud, sõjaväelased ja analüütikud, haarasime lennult meie omad sõjakommentaatorite ülevaateid. See infovoog aitas meil hoida turvatunnet, küsimustele saime selged vastused – Venemaa on agressor, selle juhid sõjakurjategijad ning kollektiivne lääs, mille osaks oleme, teeb kõik, et agressor saaks tõrjutud ja karistatud.