BETTY ESTER-VÄLJAOTS ⟩ Meid küüditatakse endiselt! Iga päev ja iga tund

Kaheksa-aastase vahega võeti massiliselt inimestelt hinged seest, neid üritati murda, ja murtigi – tapeti perekondi, lõhuti suguvõsasid. Katkes kultuur ning kadus kõik tuttavlik. Seega on kummaline mõelda, et siin me ikkagi jätkuvalt oleme, sellessamas Eestis, kus inimesed olid nii kohutavalt vaprad, et elasid üle tapmised ja küüditamised. Leidsid tee tagasi külmalt maalt.

Tihtilugu ei mõtle me neile, tänu kellele me siin praegu eesti keeles räägime ja oma kultuuri luues ja hoides elame. Vähemalt ei kipu me neile mõtlema selles kontekstis, mida nad nägid ja tundsid nendel küüditamiste õuduste öödel. Ei tahetud ning ega tohtinudki ju kõva häälega kurta, et punalipp on verisest verisem.