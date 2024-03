RIINA SOLMAN ⟩ Inetu, kui poliitiline pragmatism sõidab üle rahva valusast minevikust

Täna on märtsiküüditamise ohvrite mälestuspäev. Kaitseminister Hanno Pevkur on täna kell 16.00 Maarjamäel ja peab talle ettevalmistatud mälestuskõne hukkunutest, kelle nimed on kirjutatud kommunismiohvrite memoriaalile. Ta kõne on suures osas suunatud Nõukogude võimu korraldatud repressioonide all kõige rängemalt kannatanute lastele. Ometi lubas sama kaitseminister möödunud nädalal nendele samadele represseeritutele suunatud raviraha ära võtta.