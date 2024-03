JAAK AAVIKSOO ⟩ Kuhu kaob haridusraha?

2022. aastal olid Eesti valitsussektori hariduskulud 2 miljardit 284 miljonit 783 521 eurot [1]. Sel aastal ilmselt mitusada miljonit enam. Seepärast on raske mõista, kuidas ei suudetud õpetajate streigi ärahoidmiseks leida kümmet miljonit, mis on alla 0,5 protsendi hariduskuludest. Mis on need tähtsamad asjad, millele meie haridusraha kulub? Sellest kirjutab akadeemik Jaak Aaviksoo, kes on haridus- ja teadusministeeriumi palvel küsimusega mõnda aega tegelenud.