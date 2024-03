Juhtkiri ⟩ Meie rahva raskeim päev

See inimsusevastane kuritegu ei piirdunud ainult nendega. Sadu või isegi tuhandeid inimesi saadeti hiljem neile järele. Kokku moodustas see kolm protsenti 1945. aasta Eesti elanikkonnast. Siberisse asumisele saadetutel sündisid lapsed, kui palju neid täpselt oli, ei tea keegi, aga tõenäoliselt üle tuhande.

Kannatada said aga ka väljasaadetute lähedased, sugulased ja tuttavad ning kõik, kes elasid aastaid hirmus, et nemad võivad olla järgmised. Inimesed, kes ei julgenud enam öelda, mida nad mõtlevad ja tunnevad.

Küüditamisest on kirjutada palju. Nii traumaatilise sündmuse puhul ei saagi see teisiti olla. Kolmveerand sajandit on möödunud, kuid küüditamise seonduv tekitab meil endiselt küsimusi. Isegi pealtnäha nii selges asjas, et kuidas suhtuda küüditajatesse. Võiks ju arvata, et hukkamõist on üksmeelne, aga võta näpust.