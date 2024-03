KEIJO KAASIK ⟩ Kutseharidus pole luuseritele, see on meie tuleviku jõukus

2023. aasta OECD hariduse statistilise lühiülevaate kohaselt omandab praegu kutsekeskharidust 15% 15-19-aastastest Eesti noortest, samas kui OECD keskmine on 23%. Vaid veerand Eesti põhikooli lõpetajatest valib kutsekeskhariduse ning kutsekeskhariduse lõpetajate osakaal on ainult 67%. Autotehniku eriala vilistlaste protsent on veel madalam ning head autotehnikut peab otsima tikutulega.