RAINER SAKS ⟩ Putin ei usaldanud ameeriklaste terrorihoiatust ja see võib maksta kätte

Hoone süttis ja tuli levis nii kiiresti, nii et palju inimesi jäi sellepärast hoonesse lõksu. Hoone hävis tules kiiresti, mis viitab, et ründajad teadsid, kuidas hoonet kõige tulemuslikumalt süüdata.

Kohalikud väidavad, et Rosgvardia eriüksused saabusid sündmuskohale alles tund peale intsidenti. Teadaolevalt on hukkunuid praeguseks 70, kuid see arv kasvab veel kindlasti. Vene võimud jõudsid alustada kaootilist meediakampaaniat, mis seostas rünnakud Ukrainaga, kuid õige pea kuulutati tagaotsitavateks kolm Põhja-Kaukaasia päritolu meest. Aga meedias rändleb väga erinevat infot ründajate identiteedi kohta. Viimase versiooni kohaselt on tegemist Tadžikistani päritolu isikutega ning neid on kokku kuus, kellest osa õnnestus arreteerida Brjanski kandis, osa on jooksus.