AK ⟩ Väike kodu kujundab nüüdisaegse linnainimese mõttelaadi

Mida aeg edasi, seda praktilisemaks on muutunud inimeste eelistused. Eks omajagu on sellele kaasa aidanud nii muutused ühiskonnas kui ka valitsev olukord turul. Eelmise sajandi elamute vahele on kerkinud mitmeid uusarendusi nii korterite kui ka ridaelamute näol. Silma järgi tundub, et need on võrreldes varasemate uusarendustega muutunud veelgi pisemaks. Ja ilmselt polegi see tunnetus petlik, sest mõnekümne aasta jooksul on uusarenduste elamupind oluliselt vähenenud, koguni ühe toa jagu ruumi on justkui kuhugi kadunud, ning sellel on omad põhjused.