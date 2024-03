Tal on õigus: põhiseaduse muutmist tuleb alustada kohe, sest isegi kiireloomulisena võtab see aega vähemalt seitse kuud.

Tuleb ka otse välja öelda, miks Venemaa kodanikelt valimisõiguse äravõtmine ei edene. Peaminister Kaja Kallas ei varjagi, et takistuseks on sotsiaaldemokraadid. Aga siis tulebki nii öelda ja lasta parlamendil otsustada. Põhiseaduse kiireloomuliseks muutmiseks on põhjusega seatud väga kõrge künnis, kuid see ei ole sada protsenti.

Põhiseaduses sätestatud neljaviiendikuline häälteenamus tähendab 81 häält, seega on otsuse blokeerimiseks vaja 21 häält. Sotsiaaldemokraatidel ja Keskerakonnal on kahe peale kokku 15 häält, mistõttu pole põhjust arvata, et põhiseaduse muutmine riigikogust läbi ei läheks.

Venemaa kodanikelt valimisõiguse äravõtmine ei tähenda kellegi karistamist. Küsimus on väärikuses. Valimisõigus on privileeg ja ei ole lihtsalt sünnis, kui demokraatlikus Eestis kuulub see privileeg ebainimlikku sõda pidava diktaatorliku riigi kodanikele.