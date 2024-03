ERKKI BAHOVSKI ⟩ Veresaun lombi taga ja siin

Kummalisel kombel olin nädalapäevad varem lõunatanud ühe Ameerika poliitikaanalüütikuga, kelle arvates arvestab Trump tõsiselt võimalusega, et ta ei pääse Valgesse Majja ka sel korral, aga erinevalt 2021. aasta «vigadest» (Kapitooliumi ründamine, aga selle nurjumine lõpuks jne) nüüd niisama lihtsalt alla ei anta. Tõepoolest, Ukrainat toetavad inimesed loodavad Bideni võidule, arvates, et Trump kuhugi kaob. Aga arvestada tuleb ka võimalusega, et Trump ei kao kuhugi, ei aktsepteeri valimiskaotust ja keerab riigi kaosesse.

Mitmed USAs elavad ja seda tundvad inimesed on öelnud, et USA on väga lähedal kodusõjale. Džentelmenlikud kokkulepped, mis valitsesid varem vabariiklaste ja demokraatide vahel, enam ei toimi. Väärtuskonflikt on lihtsalt muutunud nii suureks.