NÄDALA NÄGU ⟩ Mudak valitseb Venemaad edasi

«Mis siis, kui selgub, et Vanaisa on mudak,» küsis Jevgeni Prigožin mõni kuu enne ebaõnnestunud mässukatset Putini vastu. Vanaisa Prigožini küsimuses oli muidugi viide Vladimir Putinile. Mudak on aga vene sõna, mida on raske tõlkida. See võib tähendada tropp, jobu, jorss või kangemas variandis t***pea. Küll aga keegi, kes pole eriti briljantne, pigem keskpärane või isegi natuke rumal, nüri ja ebameeldiv.