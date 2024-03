Edasi on kõik allamäge läinud. Mullu mängis Eesti ühe aegade halvima EM-valikturniiri, kuid pääses tänu Rahvuste liiga D-divisjoni võidule EM-valikturniiri play-off’i. See tähendas, et tõotatud maa ehk EM-finaalturniir oli kõigest kahe võidu kaugusel.