Vähemalt kevadega on meil kord majas. Ei ole nii, et iga tumedate tungidega rahvuslane vaatab aknast välja ja ütleb, et kevad käes. On nii, et antakse kõrgemalt poolt teada: kevad algab sel kuupäeval ja sel kellaajal – ning algab ka. See sisendab tegelikult nagu nii-öelda kindlustunnet.