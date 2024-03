David Vseviov ⟩ Läänemaailm vajab uut Martin Lutherit

Teadmiste omandamisel, ehk õppimisel (vahel ka õpetamisel), on reeglina õilis eesmärk – targemaks saamine. Kuid reaalsus ei kipu seda tõdemust alati kinnitama. Eriti juhtumite puhul, kui õppimine toimub aine «ajalugu» raamides. Ning seejuures pole tegemist mitte niivõrd levinud järeldusega, et «ajaloost ei õpita», vaid pigem tõdemusega, et minevikust nopitakse välja vaid üksikuid seiku, millele tuginedes kujundatakse mingist pragmaatilisest soovist lähtuvalt oleviku tegudele õigustav tugisüsteem. Toimides näiteks selliselt, nagu seda teeb Vladimir Putin oma, Venemaa kauget minevikku puudutavates heietustes. Laenates siit ja sealt üksikuid, tema kujutusskeemi sobivaid faktikesi.