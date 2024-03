Jalgpallidiplomaatia: Venemaa president Vladimir Putin kinkis mõned aastad tagasi jalgpalli maailmameistrivõistluste ametliku palli USA riigipeale Donald Trumpile. Kas Trump seda kasutab, pole teada, kuid on teada, et talle meeldib golfi mängida.

Viimasel ajal on ühe või teise spordiskandaali valguses tihti rõhutatud, et see on Nõukogude-aegse spordisüsteemi jäänuk või kasutab üks või teine treener Nõukogude-aegset metoodikat. Mida me sellest jutust arvama peaksime, kirjutab ettevõtja ja treener Jaanus Kriisk (Isamaa).