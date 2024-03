Erkki Koort ⟩ Jah Vene kodanikelt valimisõiguse võtmisele

Oleme keerulises julgeolekuolukorras ja kohaliku omavalitsuse volikogu saavad valida ka Eestis elavad Venemaa ja Valgevene kodanikud. Ja kodakondsuseta isikud. Diskussiooni valimisõiguse üle tekitas Venemaa agressioon Ukrainas. See vaibus. Järgmiseks vaheetapiks said riigikogu valimised, kus venemeelne liikumine Koos võttis üllatavalt palju hääli. Sai selgeks, et omavalitsuste valimistel on seda tüüpi liikumistel veelgi suurem potentsiaal.