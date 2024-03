Soomes ja Poolas oli lausa 95% küsitletuist seda meelt, et «suveajale» pöördumine tuleb ära lõpetada. Kellakeeramist alustati ilma mingigi mõjuanalüüsita ja teadusuuringuteta lihtsalt mingi lobigrupi arvamise peale, et äkki see annab kokkuhoidu. Rohked uuringud ei ole leidnud kellakeeramisest loodetud kasu. «Säästuaeg» mitte ainult ei kukkunud läbi oma põhieesmärgiga -- säästa (elektri)energiat, vaid see on toonud kaasa rohkesti kahju. Uuringud toovad konkreetseid näiteid, et kellakeeramisega kaasneb elektrikulu kasv, sagenevad südameatakid, enesetapud, töö- ja liiklusõnnetused, väheneb tööviljakus.