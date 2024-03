RAINER SAKS ⟩ Venemaa hakkab looma uut hiigelarmeed

Selleks, et päriselt juurde moodustada kiiresti kaks väliarmeed, oleks Venemaal juurde vaja mitu korda rohkem ohvitsere, kui nad suudavad praegu koolitada. Võib eeldada, et kaitseministri sõnavõtt on tingitud olukorrast Belgorodi oblastis ning peab Venemaa kodanikele looma illusiooni stabiilsest tulevikust. Samasse kategooriasse kuulub ka Venemaa meedias avaldatud video, kus kaitseminister käib vaatlemas tehast Nižni Novgorodis, millises toodetakse liugpomme, mis on hetkel Venemaa käsutuses olev kõige tõhusam relv Ukraina vastu.