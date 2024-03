Miks me sellest räägime? Euroopa Liit on kehtestanud metsataimede piiriülesele kauplemisele karmi korra. Selleks on kaks põhjust: esiteks taimehaiguste vältimine ning teiseks kohaliku genofondi kaitsmine. Haiguste levik pole mingi nali. Eelmisel aastal tuli näiteks Kadrioru pargis maha võtta kümneid jalakasurmaga nakatunud puid. Mis puutub genofondi, siis puudel pole jalgu ning teatud laiuskraadil pika aja jooksul arenenud ja kasvanud liigid on kohastunud kohalike tingimustega ning seetõttu neis kõige vastupidavamad.

Systemseparation LTD piiriülene äri on käinud aga nõnda, et Valgevene kuuseseemned on viidud Eesti kaudu Saksamaale puukooli, kus neist on kasvatatud istikud. Kuhu seal sirgunud kuni kuus miljonit taime on müüdud, pole teada, kuid ei saa välistada nende jõudmist Eestisse või Rootsi. Praegusel juhul pole probleem Valgevene režiimis (seemnete ost toimus enne sanktsioonide kehtestamist), vaid selles, et kuna Valgevene on meist sadu kilomeetrid lõuna pool, siis sealsed kuused meie metsa hästi ei sobi. Kõige paremat tarbemetsa annab Eestis ikka kohalikust seemnest kasvatatud puu.