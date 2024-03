Kaugränduritega on teisiti – Aafrikas talvituvad linnud on pikal rändeteekonnal oma energiavarud viimseni mängu pannud ning peavad jõudma sünnimaale just «õigel» ajal. Näiteks kägu jõuab meie maile ikka samal ajal kui mu lapsepõlves – umbes 1. mai paiku. Ehkki kliima on nüüdseks sedajagu muutunud, et käod saaksid praegu Eestis hakkama kümmekond päeva varemgi, pole see nende rändekäitumist muutnud. Kui ilm on kaugrändurite saabudes liiga külm, tuleb neil nokk norus loota, et hing sees püsib.