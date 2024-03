PÄRTEL-PEETER PERE ⟩ Kõlvart ei tohi Tallinna linnapeana jätkata - ta oli Porto Franco süüasjas osaline

Kõlvart oli linnapea toona ja praegu on ta lisaks veel Keskerakonna esimees. Jüri Ratas astus peaministri kohalt tagasi päev pärast Porto Franco kaasuse avalikuks tulekut.

Ringkonnakohus leidis, et tõendatud on mõjuvõimuga kauplemise kokkulepe. Samuti nähtub ringkonnakohtu hinnangul tõenditest üheselt, et Mihhail Korb tulenevalt oma positsioonist, st olles Keskerakonna peasekretär, omas mõjuvõimu Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti üle.