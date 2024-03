Urmo Raus ⟩ Kas oleme tagasi ENSVs või on meil õnnestunud demokraatia?

Eesti põhiseaduse üks autor Jüri Adams ütles hiljutises intervjuus (Tartu Postimees, 29.12.2023): «Üle kolmekümne aasta on mööda läinud ja kui küsime, kas sõjaeelne Eesti tuli tagasi, siis peame ütlema, et osalt jah, aga valdavalt ei, alguses rohkem, aga hiljem üha vähem. Paljuski on uues vormis taastunud Eesti NSV ja kompartei võimumehhanism. Nii et pigem võiks ütelda, et ENSV tuli tagasi.»