HANNAH KRUG ⟩ Saksamaa kõhklemine: miks on Euroopa südames raskusi Putini-vastase kindla seisukoha võtmisega

Tanki pildi alla on kirjutatud «Ukraina vajab tanke». Taustal on läbipõimunud Saksa ja Ukraina lipud. See protestimärk ripub Tallinnas Vene saatkonna ees barjääril mõrvatud Navalnõi mälestuseks toodud rooside ja Putini-vastaste plakatite vahel. Sõnum on selge, selgem kui Saksamaal käiv arutelu Ukraina toetamise üle. Saksamaal kohtan ma teistsuguseid nõudmisi, teistsugust retoorikat ja teistsugust narratiivi, kirjutab välisuudistetoimetuse praktikant Hannah Krug.