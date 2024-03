Kliimaminister Kristen Michal tõi oma ettekandes välja, et me peame uuesti mõtestama oma konkurentsieelised muutuvas keskkonnas, ja rääkis, mis on meie uued tugevused. Põhipunktid, mis meelde jäid: puhas ja soodsa hinnaga energia, jäätmed kui ressurss, paindlikkus regulatsioonides; lisaks, et Eesti on korralik, aus turumajandusega riik, kus konkurents on meie DNAs.