SIRJE POTISEPP ⟩ Limonaad pole eluohtlik, küll aga üks teine igapäevane asi

Magustatud jookide maksu kehtestamise nimel võitlejad on varmad diskrediteerima mistahes suhkrumaksu olematut mõju tõestavate uuringute tulemusi, väites, et need on rahastatud toidutootjate endi poolt. Samal ajal aga jäetakse mainimata, et isegi WHO-l pole veenvaid tõendeid selle kohta, et maksu kehtestamisega kaasneks rahva tervise paranemine.