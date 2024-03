SIGNE AUS, TRIIN KUUSK ⟩ Kristlikud koolid peibutavad inimeseks olemise põhiväärtustega

Kui ühiskond meie ümber on ebastabiilne ja pingetest tulvil, on mõistetav, et lastele otsitakse kasvukeskkonda, mis pakub kindlale maailmanägemusele tuginevat turvalisust ja vaimseid väärtusi, kirjutavad Kaarli Kooli direktor Signe Aus ning Kaarli Kooli sekretär ja klassijuhataja Triin Kuusk.