LAURA KAROLINA GRADICKAITE ⟩ Noored pole hukas, nad vaid otsivad leevendust stressile

«Noored on hukas» on väljend, mida olen kuulnud nii vanemate, väga vanade, aga ka noorte endi suust; väljend, mis on ilmselt käinud inimestega kaasas põlvkonnast põlvkonda ja millega armastab komplektis olla «meie ajal oli teisiti». Tavaliselt mõeldakse viimast ikka halvas kontekstis, aga kui nüüd suuremalt mõelda, siis tuleb tõdeda, et see on koguni kompliment, sest aeg on muutuv nähtus ja kui inimesed selle muutusega kaasa ei lähe, vaid stagneeruvad, siis ei vii see sõna enda sisust tulenevalt kuhugi.