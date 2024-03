OLAV KREEN ⟩ Põllumehed pole verejanulised, looduse kaitsmine on ka üks meie põhiülesandeid

Ikka ja jälle jõuab avalikkuse ette sõnumeid, et põllumehed ja metsamehed on lindude ja looduse hävitajad. Olgu siis teemaks kevadega koos saabuvad rändel olevad hanelised, põllulinnud või kõik muud lendavad sulelised. Vaadates tervikut, on aga olukord hoopis vastupidine.