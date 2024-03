Bogáta Timár ⟩ Ukraina roll Viktor Orbáni pikas mängus

Viimane on eriti märkimisväärne sel põhjusel, et need kaks poliitikut tulid Mar-a-Lagost üsna otsekohese sõnumiga: sõda rahastab Lääs ning sõda lõpeb niipea, kui see toetus otsa saab. Seetõttu on sõja lõpetamiseks vaja lõpetada Ukraina toetamine.