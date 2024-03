Ajalehes Postimees ilmus mõni aeg tagasi ülevaade, kuidas raiet lubavate metsateatiste taotlemine paisus Natura 2000 võrgustikku kuuluvatel kaitsealadel kuuekordseks. Põhjuseks keskkonnaameti eelhoiatus, et peagi hakatakse kaitsealade raiete keskkonnamõjusid hindama. Natura 2000 võrgustiku kaitset reguleerivad Euroopa Liidu direktiivid kehtivad Eestis juba 2004. aastast, mil liitu astusime. Paraku ei ole seda loodusväärtuse hoidmiseks loodud direktiivi Eestis siiani järgitud. Seega on riik 20 aastat Euroopa Liidu õigust rikkunud. Teavitusega andis keskkonnaamet justkui viimase võimaluse Natura 2000 aladel õigusvastaselt raiuda. Seda, et metsaraiete lubamisega on Eestis väga suured probleemid, kinnitavad ka mitmed viimase aja kohtulahendid.