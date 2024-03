HEIDY PURGA ⟩ Venemaa ajalookäsitlus ei sobi Narva muuseumisse

Pärast nõukogu koosolekut astus samuti koosolekul osalenud Narva linnapea Jaan Toots ajakirjanike ette ning väitis, et arutati konflikti kõiki nüansse ning jõuti järeldusele, et emotsioonid tuleks päevakorrast maha võtta ning erimeelsused lahendada nõukogus. Seda kõike pärast minu Jaan Tootsile tehtud ettepanekut kutsuda tagasi need nõukogu liikmed, kes lähtuvad ajalookäsitlustes terroristliku Venemaa narratiividest. Eilne on mugav lahendus Narva linnavõimule, sest tegeliku probleemiga nad ei soovi tegeleda.