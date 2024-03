Samas peaks iga organisatsiooni juht võtma vastutuse valitsemisalas toimuva eest. Viimase aja poliitiline praktika on olnud pigem «tuima panna», tugineda juriidilisele korrektsusele ja hambad ristis, vaatamata vastutuulele, oma kohal edasi pressida. Kalle Laaneti taandumine justiitsministri kohalt on meeldiv erand. Kuigi asjaolud tema kaasuses on olnud väga selged, tundub üleüldise poliitikute tuimapanemise tava taustal üldsusele, et Laanet sai hakkama millegi iseäranis jubedaga või siis oli lihtsalt rumal ja nõrk, et tagasi astus.