SIIM UMBLEJA ⟩ Kaugkütte püsitasust ehk mida see muudaks?

Meedias ja energeetikaringkondades on viimasel ajal saanud suurt tähelepanu mõtted, et võiks ümber kujundada erinevate energiateenuste hinnamudelid. Ühe võimalusena on välja pakutud püsitasu komponendi laiem kasutamine, mis näiteks elektrienergia võrgutasude puhul on teatud pakettides kasutusel juba aastaid. Viimaste nädalate arutelude fookuses on olnud ka kaugkütteenergia püsitasuga seotud küsimused, mistõttu katsun olukorda pisut selgitada.