Martin Ehala ⟩ Putini mõju Eesti venelaste lõimumisele

Sotsiaalteadlased armastavad öelda, et venelaste lõimumine Eestis on kahesuunaline protsess, mis sõltub ka sellest, kuivõrd eestlased on venelasi valmis enda hulka vastu võtma. See on lihtsustatud ettekujutus, kirjutab Fookuse toimetaja Martin Ehala.