INTERVJUU ⟩ Kui hästi on Eesti kunstiteosed kaitstud ökoterroristide rünnakute eest?

Euroopas sagenevad rünnakud kuulsate kunstiteoste vastu, et tõmmata tähelepanu kliimaprobleemidele. Kui tõsine on see oht Eestis ja kas ning kuidas oleme selle tõrjumiseks valmis? Postimehele andis intervjuu äsja Eesti Kunstimuuseumi valvamise üle võtnud Viking Security mehitatud valve juht Juhan Aia.