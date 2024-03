RAINER SAKS ⟩ Kaheksa poliitikat, et sõda lõppeks Ukraina võiduga

Euroopa riigid on enamasti teatanud, et nad ei tunnusta Venemaa valimisi, mis praktikas tähendab esialgu, et ei saadeta õnnitlust Putinile. Praegu ei näi Euroopas selles küsimuses olevat täiesti juriidiliselt selget konsensust, mida need poliitilised deklaratsioonid sisuliselt tähendavad. Kindlasti tähendab see aga, et Venemaal on keerulisem väljuda sanktsioonidest ning diplomaatilisest isolatsioonist.