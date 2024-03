INDREK SIRP ⟩ Eesti kaitsevõime ja rahvusvaheline nõudlus – miks vajab Eesti kaitsetööstusparki

Venemaa kallaletung Ukrainale on Euroopa julgeolekukeskkonda radikaalselt muutnud. NATO riikide kaitsevõime peab selle muutusega kaasas käima. Oluline osa selles on kaitsetööstusel, mis peab tootma suurtes kogustes relvi ja laskemoona. Kõigepealt selleks, et Ukraina saaks Vene rünnakud tõrjuda ja vabastada okupeeritud alad. Teiseks selleks, et NATO riigid saaksid end paremini relvastada ning taastada tühjenenud moonavarud või kohati need alles sõna otseses mõttes looma. Venemaa jääb NATO-le suurimaks ohuks. Välisluureameti hinnangu kohaselt võib NATO silmitsi seista Nõukogude Liidu stiilis Vene massiarmeega, mis jääb NATO vägedele tehnoloogiliselt üldiselt alla, kuid mille sõjaline potentsiaal armee suuruse, tulejõu, sõjakogemuse ning reservide tõttu on märkimisväärne.