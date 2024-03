MAARJA VAINO ⟩ Kui võim hakkab pähe

Demokraatlikke protsesse saime nuusutada lühikese aja jooksul enne Teist maailmasõda ja ega siis ka veel õieti asjale pihta ei saadud. Tammsaare ei kirjutanud asjatult omas ajas: «Kõik meie poliitikategelased on ju noilt päevilt pärit, kus isevalitseja istus Piiteris, isevalitseja istus Toompeal, isevalitseja istus mõisas, seisis isegi tänavanurgal korrapidajana. See on meie poliitiline traditsioon, meie poliitiline kultuur. Ja siis katsusime hüpata demokraatiasse. Aga mehed jäid isevalitsejaiks, sest nad pidasid kinni oma traditsioonilisest kultuurist. Demokraatiast kõneldi, demagoogiat mõeldi, isevalitsust püüti teostada. Iga demokraatlise partei liige tunneb end liidrina, liider aga tunneb end satraabina, nagu oleks tal osa Aleksander Suure verest, kes võitnud juba maailma. Selline on valitsev tõsiasi meie poliitikas. [---] Meie oleme poliitilised alaealised, kes ei armasta kohuse- ega vastutusetunnet.»