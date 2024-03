JUHTKIRI ⟩ Mandaat surmale

Putinistid on julgeolekuoht Eestis, vaata seda kust kandi pealt tahes. Valimisõiguse äravõtmise küsimuses on viidatud Eesti põhiseaduse võimalikule rikkumisele. Aga mida ütleb näiteks põhiseaduse 12. paragrahv? «Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav.»

Kuid just täpselt seda Putin Ukrainas teeb, rääkides sellest, kuidas ukrainlasi pole olemas ja kuidas Ukrainat tuleb jõuga alla suruda. Putin on avanud väravad poliitilisele vihkamisele täies ulatuses. Meenutatagu, et Putin on Haagi rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt tagaotsitav, seega hääletasid Putini toetajad Tallinnas rahvusvaheliselt tagaotsitava inimese poolt. Miks peaksid need inimesed saama nüüd valida Eesti kohalikel valimistel?

Putinit on tihti võrreldud natside juhi Adolf Hitleriga. Äsja peetud nn presidendivalimised näitasid, et pilt on tegelikult hullem ja Putini kahjuks – 1933. aasta märtsis peetud valimistel said natsid küll enim hääli, kuid mitte absoluutset enamust. Liiatigi polnud Hitler veel selleks ajaks kellelegi kallale tunginud ega holokausti alustanud. Seda erinevalt praegusest Putinist.