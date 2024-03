KRISTER KIVI ⟩ Kas siis haiglad on nõus, et ravita jäetud lapsed lämbuvad?

Kummatigi on tervisekassa jätnud Euroopas laialdaselt kompenseeritud ravita klassitäie jagu tsüstilise fibroosiga lapsi, sest kaasaegne ja tõhus ravi, mis võiks aidata vältida, et kopsusiirdamine on lõpuks ainus lootus, maksab aastas ca 200 000 eurot lapse kohta. Seda on Kliinikumi Lastefondi (seos kliinikumiga on nimelis-ajalooline) juhatuse liikme Siiri Ottender-Paasma sõnul tervisekassa jaoks liiga palju. Ametnikud leiavad, et nii kalli ravi puhul «ei korreleeru» hind «kasuteguriga».