Päris ei saagi aru, mida ja kuidas uue ÕSi koostajad muuta tahavad, sest nende kommunikatsioon on olnud rabe ja vastuoluline. Igatahes muuta tahetakse ja kõige selle keskmes seisab Sõnaveeb, mille sees on ühendsõnastik.

Kindlasti on see innovaatiline, aga Sõnaveebis on liiga palju erinevat infot, mis kasutajale õige tee kätte näitamise asemel viib hoopis eksiteele. Tegemist on andmebaasiga, kuhu on kokku pandud erinevad sõnaraamatud ja kus domineerib vene keel.